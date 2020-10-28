المالية النيابية: الاقتراض الجديد سيكون داخلياً

2020/10/28 | 20:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان الاقتراض سيكون داخليا من المصارف الحكومية والبنك المركزي، عازية الامر الى وجود ديون خارجية على العراق وعدم تمكنه من الاقتراض.وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال جوكر لـ/المعلومة/ اللجنة استضافت اليوم الكادر المتقدم بوزارة المالية من ضمنهم الوزير للاطلاع على تفاصيل مبلغ القرض وابواب الصرف الحقيقية لتلك الارقام …

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