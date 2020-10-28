الأمن العراقي يدخل ساحة التحرير.. وناشطون يعتبرونها

2020/10/28 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ اندلاع التظاهرات دخلت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، المنطقة المحيطة بساحة التحرير، أيقونة الاحتجاجات في البلاد، من دون أي اشتباكات او احتكاك مع المتظاهرين الذين انسحب الكثير منهم من المنطقة منذ عدة أيام.

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