رفع الدعم : سياسة تؤدي لذهاب ريح الحكومة - تاج السر عثمان

2020/10/28 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 أعلن وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن رسميا زيادات في أسعار الوقود تجاوزت 400 % ، فقد ارتفع سعر لتر البنزين المستورد من 28 جنية الي 120 جنية ، ولتر الجازولين المستورد من 23 جنية الي 106 جنية ، وتحدث عن وجود سعرين للوقود أحدهما للمستورد حيث تمّ تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الأسعار الجديدة، والثاني الوقود المحلي الذي توزعه 20 شركة.



عليه تمّ تطبيق رفع الدعم الذي لا يوجد أصلا ، بل ......





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