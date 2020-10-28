مطار النجف يحسم موقفه من رواتب العاملين

2020/10/28 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير مطار النجف الاشرف الدولي عيسى الشمري، اليوم الاربعاء، تسليم رواتب العاملين في المطار خلال الاسبوع المقبل.

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