هزة أرضية جنوب السعودية

2020/10/28 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر.

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