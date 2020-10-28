بيان من حزب الدعوة بشأن مجزرة الخيلانية

2020/10/28 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر حزب الدعوة الإسلامية، الاربعاء، بياناً بشأن مجزرة الخيلانية، فيما عد الاغتيال للشيخ فضالة الكعبي خرقا امنيا وتهديدا للسلم الأهلي.

وقال الدعوة في البيان، إن "الحادث الارهابي الآثم الذي راح ضحيته الشيخ فضاله الكعبي وخمسة اخرين من عائلته وعشيرته بصورة وحشية وبعملية غادرة وجبانة في اطراف مدينة المقدادية بمحافظة ديالى، يعد خرقا امنيا وتهديدا للسلم الاهلي ومؤشرا خطرا على استئناف داعش الإرهابي نشاطه في تلك المنطقة، وضرب الاستقرار والتعايش فيها".

واضاف، انه "قد عرفت رجالات هذه القبيلة بمواقف بطولية في مواجهة داعش وهزيمته في ديالى".

ودعا "القوات المسلحة والجهات الأمنية المختلفة الى ملاحقة الجناة وتطهير المنطقة من الخلايا الارهابية المتنقلة بين احراشها وجبالها.ونعزي بهذه المناسبة الاليمة الاسرة الكريمة وعموم عشيرة بني كعب ، وندعو الله تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا الشهداء، وعلو الدرجات لهم في الآخرة .



وحسبنا الله ونعم الوكيل".

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