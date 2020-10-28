سلام الشمري يؤكد دعم البرلمان لوزارة الموارد المائية لازالة التجاوزات ونجاح الموسم الشتوي

2020/10/28 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري على اهمية نجاح الموسم الشتوي لضمان نجاح الخطة الزراعية واستمرار الاكتفاء الذاتي.وقال في بيان صحفي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : من اهم خطوات نجاح الموسم الشتوي ازالة التجاوزات على الحصص المائية والتي باتت تؤثر بشكل وباخر على الاراضي المستصلحة وعلى زيادة الانتاج الزراعي.واضاف الشمري ان من اهم الخطوات التي يجب اتخاذها العمل مع الموارد المائية حول هذا الموضوع ومحاسبة كل متجاوز على الحصة المائية وفق القانون.وشدد على ضرورة تعاون الجميع لضمان تحقيق وفرة انتاج كبيرة تعزز من الاكتفاء الذاتي وتحقق ايرادات اضافية للموازنة./انتهى3

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