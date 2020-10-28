افتتاح مشروع وحدة الصناعات التعدينية في كركوك

2020/10/28 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك / نينا/افتتح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز و محافظ كركوك وحدة الصناعات التعدينية في كركوك / شركة حياة الشمال التابعة للشركة العامة للصناعات التعدينية.وقال الوزير خلال حفل الافتتاح ان زيارته لكركوك جاءت بعد الأطلاع على ما تشهده من تقدم وافتتحنا هذا المنجز الذي سيؤمن في انتاجه المواد الأسفلتيه من برايم كوت وفلان كوت والماستك ومواد اسفلتيه للقطاع العام والخاص ولاغراض التصدير ايضا وهو سيؤمن فرص عمل للعاطلين وياتي ضمن مشاريع اخرى انجزت في ديالى والبصره ونينوى وبرطله .ويقع المشروع على طريق كركوك / اربيل , وسيؤمن اكثر من 100 فرصه عمل ويسهم بدعم دوائر المحافظة في مجال التبليط والأكساء وايضا يؤمن حاجة القطاع الخاص ./انتهى

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