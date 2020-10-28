العراق ومصر يبحثان آليّة اعداد اجتماعات اللجنة العليا المُشترَكة التي ستجري أعمالها في بغداد السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين

2020/10/28 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث العراق ومصر آليّة الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة العليا المُشترَكة للبلدين التي ستجري أعمالها في بغداد السبت المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان" الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة عبد الكريم هاشم مصطفى التقى مساعد وزير الخارجيّة المصريّ للشؤون العربية ياسر عثمان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد والقاهرة".وأعرب وكيل الوزارة الأقدم ,عن حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة- المصرية وُصُولاً إلى تحقيق شراكة ستراتيجيّة بالنحو الذي يُلبّي طموحات، وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم، والازدهار، والتنمية ".وبحث الجانبان آليّة الإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة العليا العراقيّة-المصريّة المُشترَكة التي ستجري أعمالها في بغداد في الحادي والثلاثين من الشهر الحالي برئاسة رئيسي وزراء البلدين"./انتهى2

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