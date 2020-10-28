محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط 3% بالختام مع خسائر الأسواق العالمية

2020/10/28 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع 3 بالمائة مع خسائر البورصات العالمية مع تسارع الموجة الثانية للوباء.

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