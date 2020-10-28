الزراعة تكشف من يتلاعب بأسعار البيض وتراقب عبر [كروب]

2020/10/28 | 20:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت وزارة الزراعة، عمن يتلاعب بأسعار البيض في الأسواق المحلية.

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