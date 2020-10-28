البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي وحضور 181 نائبا

2020/10/28 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الـ (17) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة، برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي وحضور 181 نائبا.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، افتتح اعمال جلسة البرلمان الـ (17) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة”، مبينا ان “الجلسة عقدت بحضور 181 نائبا”.

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