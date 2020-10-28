وزير الزراعة يؤكد المضي بمنع استيراد المواد المتوفرة محلياً

2020/10/28 | 20:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، استمرار إغلاق الاستيراد للمواد المتوفرة محلياً.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الوزارة عقدت اتفاقاً مع فرنسا في مجال استثمار القطاع الزراعي، والصحة الحيوانية، فضلاً عن مجال تصنيع منظومات الري المحور والثابت".

واشار الى أن "الاتفاق مع الحكومة الألمانية في مجال تصنيع الساحبات والحاصدات الزراعية"، مبينا ان "وزير الزراعة البريطانية وعدت بنقل صناعة الساحبات والحاصدات ضمن فعالية صندوق إعمار العراق، فضلاً عن مشاركتهم في كثير من المشاريع الزراعية على مستوى التصنيع المحلي، منها المشاريع التي تحتاج الى دعم الصناعة التحويلية كمعجون الطماطة وصناعة الدبس وغيرها".

وأشار إلى ان "صادرات التمور وصلت إلى فرنسا، فضلاً عن عدد من المحاصيل الزراعية (الخضر) تم تصديرها إلى ألمانيا".

وشدد وزير الزراعة على "استمرار إغلاق الاستيراد للمحاصيل المتوفرة محلياً، مهما كانت الضغوط".

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