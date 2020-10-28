نائب عن صلاح الدين يتحدث عن ’كارثة’ تواجه سامراء: مثنى السامرائي يتحمل الذنب!

2020/10/28 | 20:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق النائب عمار يوسف حمود، الاربعاء، على تعديل قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، الذي أقره البرلمان، فيما أشار إلى أن التعديل يعد خطأً كارثياً بحق القضاء.



وقال حمود في تدوينة مطوّلة، تابعها "ناس"، (28 تشرين الأول 2020)، إن "القانون سعى به الاخ الدكتور عبد القهار السامرائي حين كان نائباً في الدورة السابقة وكان متابعاً له وبذل جهداً في ذلك، وسعى النائب مثنى عبد الصمد لوضعه ضمن موازنة عام 2019 وبالفعل تم ذلك ضمن تخصيص مالي قدره 31 مليار دينار عراقي، وتم رفع المشاريع الى وزارة التخطيط واستطعت انا ان امضي برفع التخصيصات لتكون ضمن مشاريع مستمرة بمبلغ 160 مليار دينار وتمت المصادقة من قبل وزارة التخطيط على ذلك، كونه قانوناً جديداً كانت تنقصه بعض التعليمات منها فتح الحساب ووو الخ، وهذا دور مجلس الوزراء".

واضاف، "كذلك هناك اشكال ببعض المشاريع وهو تخصيص الارض لها وجرى رفع الطلبات بهذا الشأن وهي قيد الانجاز"، مبينا، أن "القانون من حيث النص ممتاز، الاشكال الذي حصل هو اصرار الاخ النائب مثنى السامرائي على تعديل القانون، حيث لم اكن اشك أنه كان يرغب بالتعديل في نيته لصالح المدينة فهو ابن المدينة، لكن اقولها وليسمح لي بذلك، تنقصه الخبرة في هذا المجال، فالسياسة لها مسالك عميقة لمن لا يجيد التعامل معها ويقع في دهاليزها، ووضع صيغة لتعديل القانون، وحصل التعديل وللاسف..



لكن هذا التعديل ينطوي على خراب للمشاريع بالكامل".

وبين، "وقد اوضحنا له ذلك كونه رئيس اللجنة النيابية لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، واوضحنا ما هي الاشكالات اذا ما تم التعديل للرأي العام في سامراء، واجتمع جمع كبير من أهل المدينة وكانت لديهم وثيقة موقع عليها من جميع شيوخ سامراء برفض التعديل، إضافة الى رفض التعديل من النخب واصحاب الاختصاص الهندسي والحكومي، كما تم رفض التعديل من قبل النائب كفاء فرحان ومني، وتم عقد لقاءات في المجمع الفقهي وتم اخبار العلامه الشيخ احمد حسن طه برفض التعديل وكان حاضرا النائب مثنى في اللقاء، وجرى الاتصال من قبل الشيخ العلامة احمد حسن الطه بالسيد رئيس مجلس النواب واخبره برأي المدينة، وتم عقد لقاء آخر برعاية المجمع الفقهي و بحضور عدد من أهالي سامراء من شيوخ ووجهاء وخبراء وممثل المجمع الشيخ عبد الوهاب احمد حسن الطه، وتم الاتفاق بالاجماع على توقيع وثيقة برفض التعديل ووقع عليها الحضور جميعا عدا النائب مثنى السامرائي".

واضاف، "وبقيت الوثيقة بحوزة الشيخ عبد الوهاب احمد حسن الطه، حيث بقينا ننتظر حضوره وقتها واعتذر لانشغاله، ومن ثم بقينا جميعا ننتظر ان يحدد موعداً يكون فيه متفرغاً للتوقيع، وجرى تحديد موعد في منزله وبالفعل حصل ذلك عند الساعة الخامسة من نفس اليوم، وحضر الجميع، وخلصنا لاتفاق بعدم تمرير او عرض المقترح ووعد النائب مثنى السامرائي أن يضع التعديل بالحفظ ولا يمضي به، وتم الاتفاق على ذلك بشهادة الجميع وعلى رأسهم المجمع الفقهي

وتابع، "لنتفاجأ امس ان يتم جمع تواقيع من قبل النائب مثنى السامرائي لعرض القانون للتصويت لان القانون لم يكن ضمن جدول الاعمال وفي ذلك اشارة الى الاصرار منه شخصياً بتمرير المشروع متجاهلاً جميع اهالي سامراء ونوابها والمجمع الفقهي لكبار العلماء، والذين ذهبوا الى داره ووعدهم حينها بعدم طرحه للتصويت.



وللاسف تم التصويت بطريقه كان لا يحبذها هو بنفسه حيث تم حذف المبالغ المخصصة سابقاً للمشروع والعودة الى المربع الاول.



قانون دون تخصيصات للاسف، وهنا اسأل: يا اخي يا ابا العبد ما الذي جنيته من هذا التعديل وما جنت سامراء؟".

واشار حمود، "ما كنت ارغب في الكلام بهذا الامر حتى لا يأتي متشدق ويقول مختلفين وخلافاتكم وما الى ذلك من كلام لا يفهم معناه، فانا لم اكن لأخالف الا لامر فيه مصلحة المدينة، فهل يعقل ان اوافق؟؟؟..



والله لقد قلت له: دع المشروع يمضي ولن اذكر نفسي في يوم من الأيام او بالإعلام بأمر يتعلق بالمشروع واجعل الانجاز جميعه لك، وكان هذا أمام جميع الحضور، وكذلك ذكره الدكتور عبد القهار، لم يكن لاحد ان يعلن نفسه انه قدم شيئاً وكنا نريد ان ينسب الامر لك وحدك، علما ان الجميع مشارك فيه، لكن للاسف وصلنا لما وصلنا إليه، والان خلاصة ما اريد ان اكتبه للسيد النائب مثنى السامرائي، سوف تبين لك الايام انك اخطأت خطأ كارثياً بحق سامراء بهذا التعديل، والذي يدل على ذلك، هو عدم تنفيذ المشاريع وسوف ترى بعينك كيف انه لن ينفذ اي مشروع بسبب هذا التعديل، وليفهم القارئ انني لا اشكك بأن الاخ مثنى في نيته الخير للمدينة وان تنفذ المشاريع باحسن حال، لكن اعيد واكرر، ضعف الخبرة وعدم القبول بالرأي الاخر والتفرد بالرأي يصلان بالانسان الى طريق مسدود للاسف".

وصوّت مجلس النواب في مستهل جلسته الثلاثاء (27 تشرين أول 2020)، على "التعديل الاول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم 5 لسنة 2018".

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