بغياب رونالدو، اليوفي يواجه برشلونة الليلة

2020/10/28 | 20:29 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك – ليث حسين على أرض “اليانز ستاديوم” في الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي نادي برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” غياب اللاعب البرتغالي الدولي كرستيانو رونالدو عن مباراة فريقه أمام برشلونة وذلك بسبب عدم …

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