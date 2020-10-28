2020/10/28 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ وجه الفنان المصري ​أحمد حلمي​ رسالة تهنئة إلى زوجته الفنانة ​منى زكي​، بمناسبة انطلاق عرض فيلمها الجديد “​الصندوق الأسود​”، اليوم بدور العرض السينمائي.



ونشر “حلمي” فيديو لبرومو الفيلم، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلق عليه قائلا: ‘النهارده أول يوم لعرض فيلم (الصندوق الأسود)، مبروك يا منى يا زكي ومبروك يا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل طرح “الصندوق الأسود”..



رسالة خاصة من أحمد حلمي لزوجته منى زكي وكالة الصحافة المستقلة.

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