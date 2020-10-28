الاختبارات الروسية السريعة لكشف كوفيد-19 ستباع في الخارج

2020/10/28 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سيميون بوكاتسكي، أحد مؤسسي شركة

"رابيد بيو" الروسية التي صممت

الاختبارات السريعة للكشف عن وجود

الأجسام المضادة لفيروس كورونا، إنها

تخطط لبيع هذه الاختبارات في الخارج.

وأضاف بوكاتسكي: "نتلقى باستم

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