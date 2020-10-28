روسيا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وقفزة قياسية جديدة في الوفيات

2020/10/28 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي، سجلت

السلطات الصحية الروسية تراجعا في عدد

الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وزيادة

غير مسبوقة في حصيلة الوفيات الناجمة عن

الوباء.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

انتشار الفي

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