2020/10/28 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قنعت فرق الدفاع المدني شاب عشريني العمر عن لعدول عن تنفيذ قرار رمي نفسه والانتحار بعد ان تسلق أعلى عمود للكهرباء في منطقة سوق القبلة في محافظة البصرة .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” فرقها تمكنت من إنزال الشاب بسلام ليتم تسليمه وفق الإجراءات القانونية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. تسلق عمود الكهرباء للانتحار.. فرق الدفاع المدني تنقذ ’شاب القبلة’) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. تسلق عمود الكهرباء للانتحار.. فرق الدفاع المدني تنقذ ’شاب القبلة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).