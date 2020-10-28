2020/10/28 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..



تعرضت سائحة أوكرانية وطفلها ومرشد سياحي مصري كان برفقتهما لهجوم من قبل سمكة قرش في منتجع بشرم الشيخ المطل على البحر الأحمر في مصر وفق ما أعلنت عنه وزارة البيئة المصرية.



وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الهجوم أسفر عن فقدان ذراع الطفل الأوكراني الذي يبلغ من العمر 12 عاما، فيما فقد المرشد السياحي الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرش يهاجم سواح في شرم الشيخ وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرش يهاجم سواح في شرم الشيخ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرش يهاجم سواح في شرم الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).