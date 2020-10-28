الحكومة الفرنسية: لن نتراجع أمام “التطرف الإسلامي”

2020/10/28 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الأربعاء، إن فرنسا “لن تتراجع أبدا عن مبادئها وقيمها” رغم “محاولات زعزعة الاستقرار والترهيب”.



وأشار أتال الى “الوحدة الأوروبية الكبيرة” حول قيمها في مواجهة انتقادات تركيا ودول مسلمة حول الرسوم الكاركاتورية للنبي محمد.



وقال اتال عقب اجتماع مجلس الوزراء أن فرنسا “تتعرض لتهديد إرهابي متنام في […]

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