الكعبي: غداً اجتماع مع رئيس الوزراء بشأن جريمة المقدادية

2020/10/28 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الاول لرئيس مجلس النواب : يوم غد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ولجنة الامن والدفاع وممثلي محافظة ديالى من السيدات والسادة النواب بخصوص الوضع الامني وحادثة المقدادية الارهابي.

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