بالوثائق.. كشف نتيجة فحص كورونا لقرد الزوراء

2020/10/28 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت نتائج فحص وزارة الصحة، لقرد مشتبه بإصابته بفيروس كورونا في حديقة حيوان متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد.

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