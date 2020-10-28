بمناسبة أربعينية رحيل الرفيق علي غفور - صباح قدوري

2020/10/28 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صباح_قدوري في يوم 18/9/2020، غادرنا والى الأبد الأخ والرفيق والمناضل على غفور (ابو آلان)، الذي كان رحيله خسارة فادحة لكل رفاقه وأصدقائه ومعارفه، فضلاً عن أهله طبعاً.



لقد ترك رحيله جرحاً عميقاً في قلبي لا يندمل لأنه كان صديقاً وأخاً ورفيقاً عزيزاً، كانت تشدني إليه أواصر العلاقة الرفاقية والوطنية الحميمة، والتاريخ الطويل الذي يزيد عن نصف قرن سواء في داخل العراق/ مدينة السليمانية أو في الخارج/ بولندا اثناء اقام ......





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