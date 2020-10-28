محدث.. خسائر الذهب تتجاوز 32 دولاراً عند التسوية

2020/10/28 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 32 دولاراً عند تسوية جلسة اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات

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