إنتاج النفط بالولايات المتحدة يقفز 1.2 مليون برميل في أسبوع

2020/10/28 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: قفز إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

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