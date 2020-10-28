الكعبي يكشف عن اجتماع يوم غد مع الكاظمي بشان الوضع الامني وحادثة المقدادية

2020/10/28 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، عن اجتماع سيعقد يوم غد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخصوص الوضع الامني وحادثة المقدادية الارهابية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اشار الى ان يوم غد سيعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء بحضور لجنة الامن والدفاع البرلمانية وممثلي محافظة ديالى من النواب”.

واضاف المصدر، ان “الاجتماع سيناقش الوضع الامني وحادثة المقدادية الارهابية”.

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