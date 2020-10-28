2020/10/28 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

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اتهمت أذربيجان الأربعاء أرمينيا بقتل 19 مدنيا في قصف صاروخي استهدف في منطقة باردا، مدينة أذربيجانية قريبة من خط الجبهة في ناغورني قره باغ، لكن يريفان نفت هذه المعلومات على الفور.



وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان في حصيلة اولية “قتل 14 مدنيا وجرح أربعون آخرون”.



من جهتها، أدانت وزارة الدفاع الأرمينية الاتهامات مؤكدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 19 شخصا وجرح ستين آخرين بصاروخ أطلقته أرمينيا على اذربيجان وكالة الصحافة المستقلة.

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