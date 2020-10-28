سائح ومرشد سياحي يفقدان

2020/10/28 | 21:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد مراهق أوكراني ذراعا، ومرشد سياحي مصري قدما، في أحدث هجوم للقروش قبالة منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، فيما أصيبت والدة الشاب الأوكراني بجروح.

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