بالوثيقة.. نائب يجمع تواقيع لاعتماد نظام البديل في وزارة الدفاع

2020/10/28 | 21:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة، حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن جمع النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي تواقيع نيابية لمخاطبة رئيس مجلس النواب من أجل مفاتحة وزارة الدفاع لتفعيل نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع.

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