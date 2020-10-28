خسائر الذهب تتجاوز 32 دولاراً عند التسوية

2020/10/28 | 21:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 32 دولاراً عند تسوية جلسة اليوم الأربعاء، مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صفقة التحفيز من المحتمل أن تكون متاحة بعد انتخابات الرئاسة، ملقياً باللوم على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في تأخرها التحفيز حتى الآن.

ولم تستفد أسعار المعدن الأصفر من خسائر الأسهم العالمية خلال التعاملات لكنها تأثرت سلباً من قوة الدولار في ترقب لتطورات أزمة كورونا وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 4.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 32.70 دولار إلى 1879.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6 بالمائة أو ما يعادل 30.90 دولار إلى 1877.08 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.43.

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