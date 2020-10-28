2020/10/28 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف:

وزير الخارجية يُوجّه بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المُتبعة، وعدم ترويج الطلبات الشخصيّة من خلال شخصيّاتٍ حكومية أو سياسية، الأمر الذي يُعد تجاوزاً على السياقات الوظيفية.

وبعكسه سيتم معاقبة المخالف وفق قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تحذر موظفيها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تحذر موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).