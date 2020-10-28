بالأرقام.. الهجرة تكشف ما تبقى من النازحين وعدد المخيمات

2020/10/28 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، مساء الاربعاء، ما تبقى من النازحين وعدد المخيمات.

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