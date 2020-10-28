وزير الزراعة العراقي يؤكد استمرار إغلاق استيراد المواد المتوفرة محليًا

2020/10/28 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، استمرار إغلاق الاستيراد للمواد المتوفرة محلياً.وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "الوزارة عقدت اتفاقاً مع فرنسا في مجال استثمار القطاع الزراعي، والصحة …

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