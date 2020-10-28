2020/10/28 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدّث باسم وزارة الخارجيّةد.أحمد الصَحّاف:

وزير الخارجية يُوجّه بضرورة التزام جميع الموظفين بسياقات العمل المُتبعة، وعدم ترويج الطلبات الشخصيّة من خلال شخصيّاتٍ حكومية أو سياسية، الأمر الذي يُعد تجاوزاً على السياقات الوظيفية.وبعكسه سيتم معاقبة المخالف وفق قانون انضباط موظفي الدولة النافذ.*************

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه رسمي صارم لموظفي وزارة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه رسمي صارم لموظفي وزارة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).