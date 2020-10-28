حكومة البصرة تنفي صدور قرار بـ ’’استبعاد’’ العاملين من المحافظات الأخرى

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أوضحت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود قرار بالاستغناء عن جميع العاملين في القطاعات الخاصة، من غير أبناء المحافظة.

ونفى محمد التميمي، النائب الاول لمحافظ البصرة، وجود توجه لدى الحكومة المحلية في البصرة لـ"إبعاد العاملين من غير ابناء المحافظة"، مبينا أن "الانباء المتداولة بهذا الشأن محاولة للإساءة لمحافظة البصرة".

وأضاف التميمي، أنه "على الرغم من ان هنالك مطالب عديدة لأبناء المحافظة لاستثمار فرص العمل لهم، الا ان الحكومة المحلية ترى ان العمل في محافظة البصرة وحسب الدستور للجميع، وتعمل على توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وخصوصاً في القطاع الخاص".

واشار نائب محافظ البصرة، إلى ان "الحكومة المحلية والمركزية ينسقان لتوفير العمل لأبناء المحافظة وابناء المحافظات الأخرى، بدلا عن العمالة الاجنبية في الشركات".

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