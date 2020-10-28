الداخلية تتعهد بفتح جميع الطرق في الايام القادمة

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استبعدت وزارة الداخلية، الاربعاء، اعادة غلق الطرق مجدداً، مؤكدة ان خطوة فتح الطرقات حققت اتصالا بين القوات الامنية وقيادة التنسيقيات والحراك، فيما تعهدت بفتح جميع الطرق في الايام القادمة. وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “فتح الطرق ولاسيما ساحة الخلاني وصولا إلى شارع …

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