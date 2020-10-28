اجتماع نيابي مع الكاظمي يوم غد بشأن أوضاع ديالى

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئاسة البرلمان، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، 28 تشرين الأول، 2020، عن اجتماع مرتقب سيعقد يوم غد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الوضع الأمني في محافظة ديالى.وقال الكعبي في حديث له خلال انعقاد جلسة البرلمان إن “يوم غد سيشهد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلي محافظة ديالى من …

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