2020/10/28 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / استنكر مجلس النواب حادث المقدادية الارهابي ، الذي راح ضحيته مجموعة من ابناء قبيلة بني كعب ، بقراءة سورة الفاتحـة وقوفا حدادا على ارواح الضحايا ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يستنكر حادث المقداديـة الارهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يستنكر حادث المقداديـة الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).