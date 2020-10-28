بولندا تعلن عن تهيئتها مساعدات طبية للعراق لمواجهة كورونا

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت بولندا عن تهيئتها مساعدات طبية للعراق لمواجهة جائحة كورونا".وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية مؤيد صالح التقى وكيل وزارة الخارجية البولندية بافو يابونسكي ".ودعا وكيل الخارجية ,الشركات والكيانات الاقتصادية البولندية الى الدخول في السوق العراقية عبر بوابة الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية".وقال :"أن للشركات البولندية باعا طويلا في مجالات متعددة، والعراق بحاجة للاستفادة من الخبرات الرصينة التي تمتلكها هذه الشركات، إذ يعد أرضاً خصبة للاستثمار لا سيما بعد استتباب الوضع الأمني الذي يشهده بعد دحر تنظيم داعش الارهابي، الذي هدد الأمن في منطقة الشرق الأوسط، واستعادة جميع الأراضي المغتصبة من قبضة هذه الجماعة المتطرفة، وهو ما يؤكد قدرة القوات الامنية العراقية الكبيرة في السيطرة على الوضع الأمني وبث روح الطمأنينة لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار بمختلف القطاعات في العراق ".على صعيد منفصل عبر الوكيل ,عن أمله في تعزيز آفاق التعاون الثقافي والعلمي بين بغداد ووارشو مؤكّداً أن بولندا تعد من الدول الصديقة المقربة من العراق وتجمعهما مشتركات ثقافية وتاريخية عديدة".كما شكر وكيل الخارجية ,بولندا شعباً وحكومة لمشاركة مستشاريهم العسكريين في دعم القوات الامنية في محاربة الجماعات المتطرفة، موجهاً دعوة رسمية ليابونسكي لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة".من جانبه أكّد يابونسكي ,حرص الجانب البولندي على تعزيز العلاقات مع العراق ,مشيراً إلى أن العراق يعد شريكاً أساسياً وقوياً في منطقة الشرق الأوسط، وأن وارشو تتطلع لتعزيزآفاق التعاون مع بغداد في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الجهات البولندية المعنية تهيئ الآن مساعدات طبية للعراق لمواجهة جائحة كورونا"./انتهى2

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