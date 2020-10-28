اجتماع نيابي مع الكاظمي غدا الخميس حول حادثة المقدادية

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن عقد اجتماع يوم غد الخميس ، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الامن والدفاع النيابية والنواب ممثلي محافظة ديالى بخصوص الوضع الامني وحادثة المقدادية الارهابي./انتهى5

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