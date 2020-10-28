بالصور.. القوات العراقية تضبط أكثر من ألف عبوة ناسفة لـ

2020/10/28 | 21:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات العراقية، من ضبط ثلاثة حقول تعود للخلايا الإرهابية تحتوي على أكثر من ألف عبوة ناسفة شمالي البلاد....

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