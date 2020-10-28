2020/10/28 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أهدا المطرب كاظم الساهر ، اليوم ، للشعب العراقي ، أغنية وطنية جديدة ، حملت إسم “عراقنا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



أغنية “عراقنا” من كلمات كريم العراقى، ألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل.



من ناحية أخرى يستعد كاظم الساهر لطرح أغنية جديدة بعنوان “الممثلة” ،خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



كاظم الساهر يهدى للشعب العراقي أغنيته الجديدة “عراقنا” وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. كاظم الساهر يهدى للشعب العراقي أغنيته الجديدة “عراقنا”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. كاظم الساهر يهدى للشعب العراقي أغنيته الجديدة “عراقنا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).