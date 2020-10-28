من الشخصي إلى السياسي: النسوية وقضايا التحرّش في تونس - هيفاء ذويب

2020/10/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيفاء_ذويب بعد مرور عام على انطلاقه إثر قضية النائب في البرلمان التونسي، زهير مخلوف، المتهم بالتحرّش بتلميذة، نجح حراك “أنا زادة” في تعميم تجارب النساء وتحويل شهادات الضحايا إلى مادةٍ تحليليةٍ لفهم ظاهرة العنف وتفكيكها.



فكيف واكبته المنظّمات والجمعيّات ضدّ التحرّش الجنسيّ؟ وأين يكمن مستقبل الحركة النسوية في ظلّ سياسة أبوية مؤسّساتية وقوانين تعجز عن حماية النساء من العنف وضمان ولوجهن للعدالة.“حفظ تهمة ......





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