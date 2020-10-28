نحكم على الناس بأفعالهم وليس باقوالهم - طلال الربيعي

2020/10/28 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بعد قرائتي الحوار ببن الدكتورين العزبزين, حسين علوان وتوما حميد, تكونت لدي بعض الافكار وخصوصا فيما يتعلق بموضوعة الدين, الماركسية عموما, وطبيعة النظام الطبقية في العراق, اسردها باختصار بالغ هنا ولربما سأسعى الى معالجتها بتوسع اكثر من جديد لاحقا.



.............المادية التاريخية, كما نعلم, جزء من الماركسية وتعني ضمن امور اخرى دراسة الظواهر, الدينية او خلافها, في واقعها التاريخي المح ......





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