المنافذ الحدودية تضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي

2020/10/28 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط أدوية بشرية معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ طريبيل الحدودي بمحافظة الانبار، تمكنت من ضبط أدوية بشرية لم يصرح بها ومعدة للتهريب إلى داخل العراق”.

واوضحت، أن “الأدوية بدون اوراق رسمية لدخولها مخالفة بذلك الضوابط والتعليمات النافذة، وتم مصادرتها واحالتها وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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