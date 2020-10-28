2020/10/28 | 21:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاتوجد نية لتكرار الامر.. الداخلية تتحدث عن الطرق المغلقة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاتوجد نية لتكرار الامر.. الداخلية تتحدث عن الطرق المغلقة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).