2020/10/28 | 21:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن استيلاء الاستخبارات العسكرية على متفجرات وصواريخ في رواة بمحافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تستولي على متفجرات وصواريخ في راوه ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تستولي على متفجرات وصواريخ في راوه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).