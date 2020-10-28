نائب: الحوارات مستمرة لحسم الدوائر الانتخابية في كركوك

2020/10/28 | 21:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، الاربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس حسن الكعبي وحضور 181 نائباً.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني طه امين خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الحوارات مستمرة لحسم الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.

واضاف: من اجل منح الفرصة امام نواب كركوك للتوصل الى اتفاق بدأ مجلس النواب جلسته بمناقشة الفقرة الثانية من جدول الاعمال والتي هي عبارة عن التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

واوضح النائب طه امين: ان الحوارات مستمرة بين الكتل النيابية ونواب كركوك لحسم توزيع الدوائر الانتخابية.

PUKmedia خاص ‌

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