الصحة تعلن نتيجة الفحص الطبي لاول حيوان يشتبه اصابته بكورونا

2020/10/28 | 21:30 - المصدر: NRT عربية

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزراة الصحة، الاربعاء، نتيجة الفحص الطبي، لاحد القردة المشتبه اصابتهم بكورونا في حديقة الحيوانات.

وكشفت وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 تشرين الاول 2020) ان نتيجة الفحص الطبي للقرد "باناس" جائت سلبية وتؤكد عدم اصابته بالفيروس.

وكانت امانة بغداد، قد وجهت طلبا لوزارة الصحة باجراء مسحة لاحد القردة في حديقة الحيوانات للاشتباه باصابته بكورونا.

واظهرت وثيقة قيام امانة بغداد بتوجيه طلب لدائرة صحة العاصمة في الرابع من الشهر الحالي، لارسال فريق عمل واجراء مسحة لاحد القردة في حديقة الحيوانات بمساعدة الكادر الطبي للامانة.

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